Sakarya'da ‘Yaşayan Sokak’ renklendi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Marmara Belediyeler Birliği ortaklığıyla hayata geçirilen Yaşayan Sokak Projesi kapsamında pilot sokak olan Güllük Mahallesi Donat Sokak’ta incelemelerde bulundu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Marmara Belediyeler Birliği ortaklığıyla gerçekleştirilen ‘Yaşayan Sokak’ projesi kapsamında uygulama yapılan Donat Sokak’ta incelemelerde bulundu.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde gerçekleştirilen, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon, Park ve Bahçeler, Sosyal Hizmetler, Fen İşleri ekiplerininözverili çalışmalarıyla tamamlanan ‘Yaşayan Sokak’ minik misafirleri için hazırlandı.

Şehrin sokaklarını yaya ve çocuk dostu birer kamusal mekâna dönüştürme amacıyla gerçekleştirilen projede,şerit genişlikleri azaltılması, boyama, bitkilendirme ve kent mobilyası yerleştirme gibi birçok çalışma gerçekleştirildi. Projenin belli periyotlarda toplanan veriler ışığında gerçekleştirileceğini ifade eden Başkan Yüce, şehrin sokaklarının vatandaşlar açısından daha güvenli, sağlıklı, yaşanabilir bir sosyal alana dönüştürüleceğini belirtti.

Örnek çalışmada fırçayı eline alan ve boyama çalışmalarına katılan Yüce, işlemlerin tamamlandığını, 20 Eylül Çarşamba günü çocuklar için özel bir program hazırladıklarını kaydetti. Çocuklara en iyi yaşam alanları sunmak için çalıştıklarını kaydeden Başkan Yüce, “Şehrimiz sokaklarını çocuklarımız ve aileleri için yaşanabilir alanlar ile yaya ve çocuk dostu kamusal mekanlara dönüştürme amacıyla pilot çalışmamızı tamamladık. Rengarenk boyalar, çeşit çeşit oyunlar, oturma alanları ile Donat Sokak, yaşamın kalbi olacak. İnşallah sokak sakinlerinin fikirleriyle ‘Yaşayan Sokak’ uygulamalarımızı daha da geliştirecek, yenilerini minik çocuklarımız için hayata geçireceğiz. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.