Sakarya'da YADEM yaşlıların her zaman yanında

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki YADEM ekipleri, eli öpülesi yaşlıları Millet Bahçesi’nde ağırladı. Birçok farklı etkinlik ile bir araya gelen yaşlılar, program sonrası Başkan Ekrem Yüce’ye teşekkür ettiler.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) eli öpülesi yaşlıların yanında olmaya devam ediyor. YADEM ekibi ve İl Sağlık Müdürlüğü, yaşlıların her zaman sağlıklı kalmaları için çeşitli etkinlikler ve faaliyetler düzenliyor.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü ve 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamda ‘Sağlıklı Yaşam İçin Yürüyoruz’ isimli etkinlik ile YADEM bünyesindeki yaklaşık 100 yaşlı, Millet Bahçesi’nde bir araya geldi.Etkinlik kapsamında yaklaşık 100 yaşlımızın katıldığı program YADEM önünden yürüyüş etkinliği ile başladı.

Donatım Park ve Millet bahçesinde yapılan yürüyüş sonrası Sakarya Millet Bahçesinde yer alan Büyükşehir Belediyesi Millet Kıraathanesi’nde kendilerine ayrılan özel alana geçen yaşlılarımız, alanında uzman hekim ve aile hekimleri ile ‘yaşlılıkta sağlıklı beslenme’, ‘yaşlılıkta fiziksel aktivite’, ‘Ağız ve diş sağlığının önemi’, ‘hareketin sağlığa etkisi’ gibi konularda söyleşi gerçekleştirdiler. Yaşlılarımıza program sonunda kendilerine hazırlanan çantalar hediye edildi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “YADEM bünyesinde olan yaşlılarımızın her zaman yanlarında olmak adına birçok faaliyeti onlar için düzenliyoruz. Sadece günlük ihtiyaçlarının karşılanması değil, aynı zamanda onların sosyal yaşamlarına da katkı sağlamak bizim birinci görevlerimizden. Doğa ile iç içe gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimiz sayesinde yaşlılarımız hem spor yapmış oldu hem de alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından bilgi sahibi oldular. Millet Bahçesi’nde ağırladığımız yaşlılarımız, etkinlikler sonrası Başkanımız Ekrem Yüce’ye teşekkür ederek yaptıkları bu hizmetlerin artarak devam etmesini talep ettiler” denildi.