Sakarya'da unutamayacakları gün yaşadılar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen gezi programında engelli bireyler keyifli bir gün geçirdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği üyesi özel gereksinimli bireylere yönelik gezi programı düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin uğurladığı engelliler ve aileleri, çift katlı turizm otobüsüyle şehir turu yaptı.

60 kişilik kafile müzikler eşliğinde unutulmaz bir deneyim yaşarken, Sakarya’nın güzelliklerini, Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği yatırımları yerinde görme ve inceleme fırsatı buldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi önünden başlayan ve ilk olarak şehir turu yapan gezi kafilesi, Sakarya Atatürk Stadyumu, Sakarya Park ve Zipline parkurunu ziyaret etti.

Engelli bireylerin sosyal yaşama katılmaları, aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirmelerinin çok önemli olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak özel gereksinimli bireylerimize yönelik hizmetlerimizi kesintisiz bir şekilde devam ettirmekte, engelleri hep birlikte aşmak için durmadan çalışmaktayız.Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği ile gerçekleştirilen bu organizasyon, bireylerimizin Sakarya’yı daha iyi tanımaları açısından büyük bir katkı sağlamış oldu. İnşallah özel gereksinimli bireylerimizin ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.