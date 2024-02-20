Sakarya'da üniversite öğrencileri tarih kokan sokaklarda

Şehir dışından gelip Sakarya’da öğrenim gören üniversite öğrencileri Büyükşehir Belediyesi’nin Sapanca, Geyve ve Taraklı’yı kapsayan gezisinde tarih kokan sokakları ve mekanları gezerek şehri tanıdı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin güzelliklerini keşfetme fırsatı sunan turizm ve tanıtım gezileri hız kesmeden devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği gezilerle gençler, şehri daha yakından tanıma fırsatı buluyor.

İL ORMANI’NDA DOĞA İLE BAŞ BAŞA

Sakarya’da öğrenim gören üniversite öğrencileri de Büyükşehir Belediyesi’nin misafiri oldu. Gezi, İl Ormanı Tabiat Parkı ile başladı. Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımı ile yepyeni bir görünüme kavuşan İl Ormanı’nda yürüyüş yapan öğrenciler daha sonra şehrin güney bölgesine doğru yola çıktı.

Gezinin güneydeki ilk durağıAlifuatpaşa Müzesi oldu. Kuva-i Milliye dönemi eserlerine ayrılmış müzede gezerek şehrin tarihi üzerinde yolculuğa çıkan öğrenciler, daha sonra II. Bayezid Köprüsü’nü inceledi, burada fotoğraflar çekildi.

Sakarya’nın tarih kokan sokakları, caddeleri, evleri ve doğa güzelliklerini barındıranTaraklı’ya geçen ekip Osmanlı’nın bölgedeki ilk fetih yerlerinden biri olan ‘Sakin Şehri’ tanıdı. Geziye katılan gençler Büyükşehir Belediyesi’ne kendilerine bu imkânı sunduğu teşekkür etti.