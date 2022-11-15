Sakarya'da Uçak Kafe’den sonra bu kez Uçak Park

Sakarya'da Aziz Duran Parkı’na son dönemin en çok tercih edilen sosyal mekânı Uçak Kıraathanesi’nden sonra bu kez Uçak Park yapılıyor. Park içinde uçaklardan oluşan oyun gruplarının montajında yüzde 80’e gelindi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Aziz Duran Parkı’nda vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği Uçak Kıraathanesi’nden sonra yapımına başlanan Uçak Park’ın çalışmalarını yerinde inceledi.

Miadını doldurarak eskimiş olan çocuk oyun gruplarında yenilediklerini söyleyen Başkan Yüce, projenin detaylarından bahsetti. Yüce, Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı teknik ekiplerinin, bu alanı Uçak kafeden esinlenilerek uluslararası standartlara uygun şekilde hazırladıklarına vurgu yaparak, tamamlandığında çocukların keyifle vakit geçirebilecekleri bir alan olacağını ifade etti.

“YÜZDE 80’İ TAMAMLANDI”

Alan hakkında genel bilgiler sunan Başkan Yüce, “Uçak ve farklı temalardan oluşan oyun gruplarımızın zeminini çocuklarımıza uygun EPDM kauçuk malzemesinden yapıyoruz. Ekiplerimiz çocuk sağlığına uygun kanserojen olmayan boyaları kullanmaya özen gösteriyor. Darbe azaltıcı oyun alan zeminleri sayesinde olası kazaların da önüne geçmiş oluyoruz. Ekiplerimiz alanın yüzde 80’lik kısmını tamamladı” diye konuştu.

PARK İÇİNDE NELER OLACAK?

Park içinde uçak şeklinde kaydıraklar, tırmanma parkurları, salıncak, tahterevalli, uçak motifleri, kapalı uçak oyun bölümü ve farklı bir görünüme sahip motifleri yer alıyor. Aziz Duran Parkı’na gelen vatandaşlar Uçak Kıraathanesi’nin yanı sıra burada çocuklarına güvenli şekilde eğlenceli vakitler sunabilecek. Park alanında kullanılan malzemelerin tamamı, sağlığa zararlı maddelerden arındırılmış alanlar olacak.