Sakarya'da Üç Kafadarlar, 'Hoppala' ile güldürdü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında 'Hoppala' oyunu ile tiyatro severlerin karşısına çıktı. Üç Kafadarlar Tiyatro Grubu, izleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşattı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri, çeşitli programlarla izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor.

Büyükten küçüğe herkese hitap eden programlarla şehrin kültür sanat etkinliklerine önemli katkılar sunan programların konuğu bu kez Üç Kafadarlar Tiyatro Grubu oldu.

"Hoppala" adlı yetişkin oyunu ile tiyatro severlerin karşısına çıkan oyuncular, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

AKM’de gerçekleştirilen komedi türündeki oyunda, bir aile içerisinde gerçekleşen olaylar ele alındı.

Usta oyuncular tarafından sergilenen performans tiyatro severler tarafından tam not aldı.