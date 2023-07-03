Sakarya'da turuncu bisikletlerde kiralama dönemi

Sakarya'da TUBİS turuncu bisikletlerde kiralama dönemi başladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin yepyeni projesi Yeni Nesil İklim Dostu Bisikletli Ulaşım: TUBİS Turuncu Bisikletlerde kiralama dönemi başladı.

Büyükşehir web adresi www.sakarya.bel.tr’den başlayan online kayıtlarla bisikletseverler uygun fiyata katlanır ve şehir bisikleti olmak üzere iki tür turuncu bisikleti 1, 3 ve 6 aylık olmak üzere kiralayabilecek.

Bisiklet Dostu Şehir unvanlı Sakarya’da Büyükşehir Belediyesi yepyeni bir projeyi daha hizmete aldı. Daha önce lansmanı gerçekleştirilen Yeni Nesil İklim Dostu Bisikletli Ulaşım Projesi olan‘TUBİS Turuncu Bisiklette kiralama dönemi 3 Temmuz Pazartesi günü itibariyle başladı. Büyükşehir Belediyesinin web adresi www.sakarya.bel.tr adresinde başlayan kiralama işlemleri kapsamında turuncu bisikletler 1, 3 ve 6 aylık olmak üzere kiralanabilecek.

“Katlanır” ve “Şehir’’ bisikleti olmak üzere iki türü bulunan TUBİS bisikletlerini kiralayan bisiklet severler, kilitlerini ve talep etmeleri durumunda bisiklet sepetlerini ücretsiz olarak alabileceklerdir.

Fakat dilerlerse çocuk koltuğu ve kasklarını uygun fiyatlar karşılığında kiralayabilecekler. Rengini Sakarya’nın meşhur kabağından alan ve kullanım olarak gelişmiş teknik özelliklere sahip TUBİS’ler artık Sakarya’nın tüm lokasyonlarında görülecek.

*Kiralama bedeli:1 aylık 100 TL

3 aylık 250 TL

6 aylık 400 TL

*Kask kiralama: 1 aylık 15 TL

3 aylık 30 TL

6 aylık 50 TL

*Çocuk koltuğu kiralama: 1 aylık 30 TL

3 aylık 60 TL

6 aylık 100 TL