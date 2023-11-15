Sakarya'da turizm otobüsü ile şehir gezileri sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşların hizmetine sunduğu çift katlı otobüs, şehri karış karış gezmeye ve şehri tanıtmaya devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehir tanıtım gezilerine devam ediyor. Kısa süre önce hizmete başlayan çift katlı turizm otobüsü, misafirlerini, şehir merkezini hiç görmedikleri açıdan keşfe çıkarıyor.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin şehir merkezine kazandırdığı yatırımlar da yerinde görülüyor.

Demokrasi Meydanı'nda başlayan ‘Gez Gör Sakarya Turları’ Büyükşehir’in şehir merkezine kazandırdığı yatırımları ve Sakarya’nın turistlik yerlerini görme imkânı sunuyor. Bu kapsamda Büyükşehir turizm otobüsünün son misafirleri,Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi öğrencileri ve öğretmenleri oldu.