Sakarya'da 'Tiyatro Okulu' mezunlarını uğurluyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Okulu, mezunlarını uğurlamaya hazırlanıyor. Tiyatro okulunu başarıyla tamamlayan 25 öğrenci, 17 Aralık Pazar günü düzenlenecek mezuniyet töreni ile sertifika ve katılım belgelerini alacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Okulu, eğitimlerin tamamlanmasının ardından 25 öğrencisini mezun etmeye hazırlanıyor.

Tiyatro sanatçıları Hacı Ali Konuk, Eray Yasin Işık, Hakan Bulut ve Seçkin Bayramoğlu tarafından gerçekleştirilen seçmelerin ardından eğitimlerine başlayan 25 öğrenci, 6 Şubat’ta gerçekleşen deprem nedeniyle eğitimlerine ara vermişti. 15 Eylül’de ikinci dönem eğitimlerin tekrar başladığı tiyatro okulu, 9 Aralık itibariyle eğitimlerini tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 25 tiyatro öğrencisi için 17 Aralık Pazar günü saat 19.00’da mezuniyet töreni düzenleyecek. AKM’de gerçekleştirilecek mezuniyet töreninde, öğrenciler kendilerinin yazıp yönettikleri skeçleri tiyatro severlerle buluşturacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Tiyatro sanatçıları Hacı Ali Konuk, Eray Yasin Işık, Hakan Bulut ve Seçkin Bayramoğlu’nun nezaretinde yapılan seçmeler sonucunda 25 öğrenci ile 11 Ekim 2022 tarihinde iki dönem halinde toplamda 24 hafta 144 saat olarak planlanan tiyatro okuluna, 6 Şubat tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle ara verilmişti. Yarım kalan tiyatro eğitimlerimizin ikincidönemine 15 Eylül 2023 tarihinde başlayarak9 Aralık 2023 tarihinde tamamlamış bulunmaktayız.Tiyatro eğitimlerini başarıyla tamamlayan 25 öğrencimize sertifika/katılım belgeleri 17 Aralık Pazar günü saat 19.00’da AKM yapılacak mezuniyet töreniyle takdim edilecektir. Ayrıca programda öğrenciler kendilerinin yazıp sahneledikleri skeçleri tiyatro severlerle buluşturacaktır.Tüm halkımız davetlidir” ifadeleri yer aldı