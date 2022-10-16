Sakarya'da 'Tiyatro Okulu' için seçmeler tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Okulu seçmeleri tamamlandı. Usta oyuncular Hacı Ali Konuk, Eray Yasin Işık ve Hakan Bulut’un jüriliğini gerçekleştirdiği mülakatlarda, 33 kişi mülakatları başarıyla tamamlayarak tiyatro eğitimi almaya hak kazandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tiyatro Okulu seçmeleri tamamlandı.

Jüri üyeliğini usta oyuncular Hacı Ali Konuk, Eray Yasin Işık ve Hakan Bulut’un gerçekleştirdiği mülakatlar birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Toplamda 138 kişinin başvuru yaptığı mülakatlarda, 33 kişi mülakatları başarıyla geçerek Tiyatro Okulu’na girmeye hak kazandı.

11-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen elemelerin ardından, 18 Ekim Salı günü başlayacak olan eğitimler, Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) gerçekleştirilecek.Tiyatro Okulu’na ilişkin ayrıntılı bilgiye ise Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Şehir Tiyatrosu Şube Müdürlüğü’nün 444 40 54 – 3434 dahili numaradan alınabilecek.

Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Okulu’nda eğitimler her hafta Salı ve Çarşamba günleri 19.00 ile 22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Katılımcılar iki dönem halinde 12’şer hafta olmak üzere toplam 24 hafta eğitim alacak.

Eğitimlerin ilk dönemi 4 Ocak Çarşamba günü sona erecek. İkinci dönem ise 24 Şubat Salı günü başlayacak ve 12 Nisan Çarşamba günü dönem tamamlanacak. 14 Nisan Cuma günü ise Tiyatro Okulu öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşayacak.