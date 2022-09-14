Sakarya'da ticaretin kalbi olacak merkeze yeni ihale

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ticaret Merkezi ofis ve iş yeri satış ihalesinin onuncu etabı 20 Eylül Salı günü Büyükşehir Meclis salonunda gerçekleştirilecek olup, 10 adet iş yeri ve ofisin halesi açık teklif usulü ile yapılacaktır.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin karşısında hayata geçirilen Ticaret Merkezi’ndeki 10 adet iş yeri ve ofisin satış ihalesi 20 Eylül Salı günü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda saat 15.00’da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45-A Maddesi gereğince açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek.

En düşük bağımsız bölümün muhammen bedeli 1 milyon 62 bin TL iken, en yüksek bağımsız bölümün muhammen bedeli ise 3 milyon TL olarak belirlendi.

Söz konusu ihaleye yönelik başvuru ve bilgi Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü'nden alınabilir.