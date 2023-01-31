Sakarya'da 'Ters Ev' karne hediyesi oldu

Yarıyıl tatiline giren öğrenciler Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği karne hediyesiyle Ters Ev’de bugün ücretsiz şekilde vakit geçirdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği projeler ve yürüttüğü uygulamalarla çocukların her alanda yanında oluyor. Okulda, sivil hayatta, sosyal hayatta ve her alanda onların yeteneklerini keşfetmek ve motivasyon sağlamak için tüm imkanlar seferber ediliyor. Başkan Ekrem Yüce’nin müjdesini verdiği ücretsiz Ters Ev ziyareti bugün büyük bir sevinçle gerçekleştirildi.

KARNESİNİ GETİRENE HEDİYE

Karnesini getiren tüm öğrencilere gün boyunca ters evde vakit geçirme ve etkinliklere katılma imkânının tanındığı gün içinde sosyal tesis yoğun bir ilgi gördü. Sosyal medyadan ve haberlerden verilen karne hediyesini öğrenen yüzlere öğrenci Ters Ev’deki tüm bölümleri ücretsiz dolaşıp bilgi sahibi oldu. Başkan Ekrem Yüce de günün bir bölümünde burada miniklerle bir araya geldi. Çocuklara projeyi gezdiren ve bilgi veren Yüce, kalabalık bir grubun eğlenceli anlarına ortak oldu.

Sakarya’nın geleceğini inşa edecek çocukların kendileri için en değerli varlıklar olduğunu vurgulayan Başkan Yüce, “Sakarya’mızın yarınlarını, geleceğini inşa edecek ve Türkiye’mizi her alanda temsil edecek olan çocuklarımızın üzerine büyük bir hassasiyetle titriyoruz. Onlara gülümsemek, geleceğe ve yarınlara gülümsemek gibi. Yeteneklerini keşfedip, gelecekte önemli tecrübelerle Türkiye’ye çağ atlatacak bireylerin yetişmesinde motivasyon ve desteğimizi hiç esirgemiyoruz. Onların eğitiminde ve gelişiminde her daim katkımız olacak. Karne hediyesi olarak Ters Ev’in kapılarını açtık ve çok mutlu oldular. İyi tatiller diliyorum” diye konuştu.