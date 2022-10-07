Sakarya'da tasavvuf dinletisi gönüllere dokundu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekim kültür sanat etkinlikleri ‘Mevlid-i Nebi’ isimli tasavvuf müziği dinletisi ile sürdü.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekim kültür sanat etkinlikleri AKM’de gerçekleştirilen ‘Mevlid-i Nebi’ isimli tasavvuf müziği dinletisi ile devam etti.

Çok sayıda kültür sanat dostunun eşlik ettiği buluşmada Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Müftüsü Hasan Başiş, bürokratlar da yer aldı.

Sakarya Tarihi Türk Müziği Topluluğu’nun icra ettiği buluşmada solist Kemalcan Ergün’ün okuduğu ilahi ve tasavvuf musikisi dinleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Sakarya Tarihi Türk Müziği Topluluğu’na ve solist Kemalcan Ergün ile tüm katılımcılara teşekkür eden Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya Tarihi Türk Müziği Topluluğu bizleri manevi bir seyahata çıkardı, ruhumuzu teskin etti. Allah resulünü yâd ettik. Gönlümüz şad oldu. Alemlere Rahmet Resulü Ekrem Efendimizin dünyayı teşrifleri münasebetiyle gerçekleştirdiğimiz programımızda iştirak ettiğiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. İnşallah sık sık birlikte olmayı temenni ediyorum. Geceniz mübarek, Rebiülevvelayımız hayırlı olsun” dedi.