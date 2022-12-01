Sakarya'da sürpriz etkinlikle Engelliler Haftası kutlandı

Sakarya Adapazarı SGM’ye misafir okul olarak katılan Eser İlkokulu öğrencileri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engelli bireylerle buluştu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin her yaştan çocukların, farklı alanlarda ve branşlarda uygulamalı ve teorik eğitim gördüğü SGM’lerde belirli gün ve haftalar farklı etkinliklerle kutlanıyor.

Bu kapsamda Adapazarı SGM’de misafir okul olarak kurslara katılan Eser İlkokulu’nun birinci sınıf öğrencileri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle öğretmenleriyle birlikte sürpriz bir etkinlik düzenledi.

Engelli bireylerle bir araya gelen ilkokul öğrencileri ilk olarak seminer salonunda birlikte enstrümanlarla müzikler çaldı, şarkılar söyledi. Daha sonrasında ekoloji sınıfında bir araya gelen öğrenciler ve engelli bireyler birlikte çiçek ekti.

Program sonunda ise hazırlanan pasta ve çörekleri hep birlikte yiyen öğrenciler gönüllerince eğlendi.