Sakarya'da 'sosyal sevgi' yüzleri güldürdü

Dayanışma ve paylaşma kültürüyle sosyal çalışmalar gerçekleştiren Büyükşehir’in hizmete aldığı Sosyal Sevgi Mağazası ile Sosyal Market, 2022 yılı süresince ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sosyal Sevgi Mağazası ile Sosyal Market, 2022 yılı süresince ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü.

Dayanışma ve paylaşma kültürüyle sosyal çalışmalar gerçekleştiren Büyükşehir’in hizmete aldığı Sosyal Market’ten 1253 aile ihtiyaçlarını karşıladı, 2298 kişi toplamda 13 bin 684 giysi ve ayakkabı gibi kıyafetlerini Sosyal Sevgi Mağazasından temin etti. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı marifetiyle gerçekleştirilen çalışmalardan faydalanmak isteyenlerin Sosyal Gelişim Merkezi’ne başvuruda bulunması gerektiği hatırlatıldı.

SOSYAL DESTEKLERE BAŞVURULAR SGM’DEN

Sosyal belediyecilik çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği 2022 yılına dikkat çekilerek, şu detaylar paylaşıldı:

“İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olduk. Sosyal Market ile Sosyal Sevgi Mağazamız da ihtiyaç sahibi ailelerimizin umudu oldu. 2298 vatandaşımız 13 bin 684 parçadan oluşan kıyafet ve ayakkabıyı Sosyal Sevgi Mağamızdan temin etti. 1253 dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailemiz de Sosyal Marketten ihtiyaçlarını karşıladı. Belirlenen ailelere ve vatandaşlarımıza yönelik desteklerimiz her geçen gün artarak devam ediyor. Çünkü duyarlı vatandaşlarımız Sosyal Sevgi Mağazamıza sıfır ve sıfıra yakın ikinci el kıyafet ve ayakkabı bağışlarıyla da katkı sağlamaktadır. Desteklerden faydalanmak isteyen yada bağış yapmak isteyen tüm vatandaşlarımız Sosyal Gelişim Merkezimize gelerek başvuruda bulunabilir”.