Sakarya'da 'sosyal mağaza' için ürettiler

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Avrupa Atık Azaltım Haftası dolayısıyla SAMEK'teki dikiş derslerinde meydana gelen tekstil atıklarını yeni ürünlere dönüştürerek sosyal mağazaya teslim ettiler.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 19-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen ve tematik odağı tekstil olan Avrupa Atık Azaltım Haftası’nı çeşitli programlarla gündemde tutmaya devam ediyor.

“Giysileri Yeniden Kullan, Doğayı Yenile” mottosuyla gerçekleştirilen programların adresi bu kez SAMEK kursları oldu.

Etkinlikler kapsamında Arifiye ve KarasuSAMEK merkezlerinde yıl boyunca oluşan tekstil atıkları yeniden değerlendirilerek yeni bir ürün şeklinde Büyükşehir BelediyesiSosyal Mağazaya teslim edildi.

Merkezlerde görev yapan öğretmen ve kursiyerlerin emekleriyle değerlendirilen tekstil atıklardan, 10 elbise, 13 etek, 24 tişört, 16 pantolon, 20 bluz, 8 gömlek, 4 ceket, 4 kazak, 6 sweatshirt, 2 mont, 7 şort ile tunik, tulum, yelek, atkı, eldiven, çanta, mutfak önlüğü ve nevresim gibi yeni ürünler elde edilerek ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunuldu.