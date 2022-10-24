Sakarya'da sonbaharın büyüleyici yüzü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin doğa yürüyüşü programı kapsamında 100'e yakın doğasever Akyazı Sulucaova ve Yörükyeri yaylalarında sonbaharın harika tonları arasında unutulmaz bir deneyim yaşadı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, doğaseverleri Sakarya'nın cennet köşelerinde buluşturuyor.

Her yıl gerçekleştirilen ve çok yoğun bir talep gören doğa yürüyüşü etkinlikleri hafta sonu farklı bir rota ile devam etti.

Kayıtlar açıldığı günden itibaren başvurularını yapan yaklaşık 100 doğa tutkunuyla Akyazı'nın iki harika yayla destinasyonu keşfedildi. Sulucaova ve Yörükyeri Yaylası'nda sonbaharın ortaya çıkardığı harika manzara görenleri kendisine hayran bıraktı.

Doğanın kalbinde gerçekleştirilen yürüyüşte çam ormanları, yayla köyü arasından yürüyüş parkuru geçildi. İki farklı yayla köyünde ahşap yapım eski evler arasında mola veren yürüyüş ekibi güz mevsimini çektikleri harika fotoğraflarla hatıralarına kaydetti. Ekipler liderleri eşliğinde günün erken saatlerinde yürüyüşe başlayan ekip 20 kilometrelik parkuru kısa sürede geçerek günü tamamladı. Sonbaharda yaprakların sarının tonlarını aldığı, doğanın güz renklerine büründüğü günlerde yapılan bu yürüyüş doğa tutkunlarının memnuniyetini kazandı.

SAKARYA BİR CENNET BAHÇESİ

Büyükşehir Belediyesi, Sakarya'nın doğanın en güzel özellikleriyle donatılmış bir cennet bahçesi gibi olduğunu belirterek, "Biz de vatandaşlarımızın doğayı yaşaması, keşfetmesi için adımlar atıyoruz. Bunlardan bir tanesi olan doğa yürüyüşlerimizin sonuncusu gerçekten harika bir deneyim oldu. Doğaseverler Sulucaova ve Yörükyeri'nde sonbaharı tüm ayrıntılarıyla yaşadı. Programımızın devamı için her hafta pazartesi günü başvuruları açıyoruz. sakarya.bel.tr adresinden kayıt olup bize katılabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.