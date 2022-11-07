Sakarya'da sonbahar keşfi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin "Sonbahar Doğa Yürüyüşleri" programı kapsamında 100'e yakın doğa tutkunu Akçay ve Nuriosmaniye parkurunda sonbahar tonları arasında unutulmaz bir deneyim yaşadı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı "Sonbahar Doğa Yürüyüşleri" programı kapsamında birbirinden güzel rotalarda devam ediyor. Yürüyüş programı, son olarak Sapanca Akçay ve Geyve Nuriosmaniye rotalarında gerçekleştirildi.

Doğa tutkunu olan, yeşili ve yürüyüşü seven yaklaşık 100 kişi, Adapazarı şehir merkezinde Büyükşehir'in uzman kadrosuyla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yürüyüşün yapıldığı rotaya erken saatte hareket edildi.

Sonbaharın en güzel tonlarını yansıtan Akçay ve Nuriosmaniye ormanlarında keyifli bir yürüyüşe çıkıldı. Koyu kahverengi yapraklar ve ağaçlardaki sarının tonları arasında yapılan yürüyüş unutulmaz bir doğa deneyimine dönüştü. Katılımcılar bu anları çektikleri yüzlerce fotoğrafla ölümsüzleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin trekking ve doğa sporları konusunda uzman ekibiyle birlikte egzersiz hareketleri yapıldı. Yapılan yürüyüş programı sırasında Sapanca ve Geyve ilçeleri arasındaki sığ ormanlar yürüyerek geçildi. Yürüyüş kapsamında yaklaşık 30 kilometrelik yol kat edildi. Katılımcılar, harika deneyim ve ev sahipliği için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

KEŞİF İÇİN KAYITLAR SÜRÜYOR

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, özellikle sonbaharın renklerinin hâkimiyet oluşturduğu bugünlerde doğayı birlikte keşfetmek büyük bir mutluluk oluşturduğunu belirterek, "Sonbahar Doğa Yürüyüşleri"ne kayıtların her Pazartesi, sakarya.bel.tr sitesinden yapılacağını kaydetti.

Programın devamı şöyle:

- 13 Kasım: Dikmentepe

- 20 Kasım: Kıranyurt Yaylası

- 27 Kasım: Karagöl Yaylası / Acelle Yaylası

- 04 Aralık: Melekşe Oruç / Akçay Barajı