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Sakarya'da sinemaseverler OSM’de buluştu
YAŞAM 19.01.2024, 17:44
Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri Ofis Sanat Merkezi’nde düzenlenen Akdeniz Ateşi filminin gösterimi ile devam etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak kültür sanat etkinlikleri MahaHaj’ınyönetmenliğini yaptığı ve Hafya’da yaşayan bir adamın hayat hikayesini anlatan ‘Akdeniz Ateşi’ filminin gösterimi ile devam etti.
Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen filme yoğun ilgi gösteren sanatseverler, gösterim için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, etkinliklerin süreceği belirtilerek, sinema gösterimine ilgi gösteren tüm vatandaşlara teşekkür edildi.
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