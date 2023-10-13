Sakarya'da şiir gibi bir akşam

Şiirin şehirlerin şehri Sakarya’da canlandığı 22’incisi düzenlenen Sapanca Uluslararası Şiir Akşamları kapsamında Türkiye’nin yakından tanıdığı şairler Sakarya Üniversitesi’nde gençlere şiirle dolu bir akşam yaşattı.SAKARYA (İGFA) - Şiirin başkenti her yıl olduğu gibi bu yıl da Sakarya oldu. Sapanca’da çeyrek asırdır geleneğe dönüşen Uluslarasın Sapanca Şiir Akşamları’nın 22’ncisi yine şehrin farklı noktalarında devam ediyor. Mısraları ve kelimelerin gücüyle Türkiye’nin sanatsal zenginliği dünyaya anlatan şairlerin buluşma noktası program kapsamında Sakarya oldu.

Farklı okullarda başlayan “Yazar-Öğrenci Buluşmaları” programı Sakarya Üniversitesi’nde devam etti. Sanata, şiire ve edebiyata ilgi duyan tüm öğrenciler SAÜ Kahve Keyfi’nde düzenlenen “Şiir Sunumları” programına katıldı. Üniversite bu etkinlikte Büyükşehir’in konuğu olarak gelen 16 şairi konuk etti.

Şairler Bestami Yazgan, Yusuf Dursun, Hacı Salih Zengin, Gökhan Akçiçek, Mehmet Narlı, Muhammed Hüküm, Leyla Şerif, Hüseyin Akın, Taner Güçlütürk, Ercan Yılmaz, Ebru Özden, Samet Atılgan, Zeynep Arkan, Mümin Aliov, Can Acer ve Burak Çelik keyifli akşamda öğrencilere kendi şiirlerini okudu, Türk edebiyatından ve şiirin tarihinden anlatımlar yaptı.

Şairlerin şiirleri, SAÜ Alegori ve Şiir Topluluğu öğrencilerinin okumalarıyla güzel akşamı onurlandırdı. Soru-cevap ve söyleşilerle devam eden etkinlik fotoğraf çekimiyle son buldu.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Kültürün, sanatın ve sporun başkenti Sakarya’mızda 22 yıldır gelenek haline dönüştürdüğümüz uluslararası şiir akşamları etkinliğimizi bu yılda farklı etkinliklerle yaşatıyoruz. Vatanımızı, bayrağımızı ve edebiyatımızı temsil eden kıymetli şairlerimizi şehrin farklı noktalarıyla buluşturuyor ve şiire yeniden hayat veriyoruz. Programlarımıza tüm sanat dostlarını bekliyoruz” denildi.