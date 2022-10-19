Sakarya'da 'senin şehrin, senin kadrajın'a başvurular sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘2. Ulusal Sakarya Bir Başka’ konulu fotoğraf yarışmasına başvurular devam ediyor. Sakarya’nın tarihi ve doğal dokusunun yanı sıra kültürel mirası ve sosyal yaşamını konu alan yarışmaya, 20 Kasım tarihine kadar başvuru yapılabilecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘2. Ulusal Sakarya Bir Başka’ konulu fotoğraf yarışmasına başvurular devam ediyor.

Sakarya’nın tarihi ve doğal güzellikleri ile kültürel mirası ve sosyal yaşamını konu alan yarışmaya başvurular sürerken, son başvuru tarihi olan 20 Kasım’a kadar yarışmaya katılım sağlanabilecek. Profesyonel ve amatör alanda tüm fotoğraf severlerin katılabileceği yarışmanın resmi sonuçları ve ödül töreni ise daha sonra açıklanacak.

Yarışmanın Sakarya’nın doğal ve kültürel turizm değerlerini yansıtacak nitelikte olması gerektiğinin altı çizilirken, yarışmaya gönderilecek fotoğrafların son katılım tarihine kadar www.sakaryabirbaska.com adresine kayıt yaptırılarak yüklenebileceği belirtildi. Baskı, CD/DVD veya e-posta yoluyla katılım kabul edilmeyeceği yarışmada bir yarışmacı en fazla 5 fotoğraf gönderebilecek.

Yarışmanın şartnamesine resmi internet sitesinden ulaşılabilecek. Yarışmanın seçici kurulunda ise usta fotoğraf sanatçıları Coşkun Aral, İbrahim Zaman, İsa Cida, İzzet Keribar, Merih Akoğul ile Servet Sezgin olacak.

‘2. Ulusal Sakarya Bir Başka’ konulu fotoğraf yarışmasında ödüller ise şu şekilde olacak; Birincilik: 9.000 TL, İkincilik: 7.000 TL, Üçüncülük: 6.000 TL, Mansiyonlar (3 eser): 3.000 TL , Sergilemeler (En fazla 50 eser): 300 TL