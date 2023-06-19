Sakarya'da şehrin vitrini bayrama hazır

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki günlerde yolcu sayısında artış beklenen Büyükşehir Şehirlerarası Otobüs Terminali’ni yeşil alanlar, yürüyüş alanları ve tüm yapılarda gerçekleştirdiği temizlik ve yenileme çalışmalarıyla Kurban Bayramı’na hazırladı.SAKARYA (İGFA) - Şehrin muhtelif yerlerinde arterleri, caddeleri renk cümbüşüyle süsleyen Büyükşehir, günde binlerce kişinin kullandığı Büyükşehir Şehirlararası Otobüs Terminali’nde bayram hazırlığına başladı.

Eğitim ve öğretim yılının da sona ermesiyle ziyaretçi sayısınında artışın beklendiği terminalde 10 bin metrekarelik cam temizlendi, 12 bin metrekarelik zemin alanında da detaylı bir temizlik yapıldı. Terminal, bayram ziyaretleri ve öğrenci seyahatleri için yapılacak seyahatlere hazırlandı.

Terminal içinde araç ve yaya güvenliği için hayati önem taşıyan zemin boyama çalışmalarının yanı sıra, zamanla deforme olmuş asfalt yapılar söküldü ve yeni asfalt serimi yapıldıı. Görsel olarak önemli bir yere sahip yeşil alanda ise çimler biçildi, terminal bahçesindeki bitkiler yeniden düzenlendi. Şehrin vitrini son haliyle temiz ve görsel olarak zengin bir görüntüye kavuştu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bayram öncesi önemli araç ve yolcu trafiğine sahip şehirlerarası otobüs terminalinde çalışmalarımızı tamamladık. 10 bin metrekare cam temizliği, 12 bin metrekare zemin temizliği yapılarak vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Zamanla deforme olmuş asfalt yenilenerek konforlu hale geldi. Araç ve yaya trafiği açısından önemli yere sahip zemin boyamaları ile birlikte şehrimizin vitrini terminalimiz rengârenk oldu. Kurbanbayramı seyahatlerinde vatandaşlarımızın emniyet kemerleri takılı halde seyahat etmeleri konusunda özenli davranmaları konusunda uyarıda bulunuyoruz” denildi.