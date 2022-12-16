Sakarya'da şehir tanıtım gezileri sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tanıtım gezilerinin son konuğu SAÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü öğrencileri oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen şehir tanıtım gezileri devam ediyor.

Yurtdışı ve yurtiçinden birçok kişiye yönelik düzenlenen tanıtım gezilerinin son konuğu Sakarya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü öğrencileri oldu.

Şehrin güney bölgelerindeki tarihi ve turistik mekanları gezen öğrenciler bol bol hatıra fotoğrafları çekildiler. İl Ormanı ve Tabiat Parkı turu ile başlayan tanıtım gezisinde öğrenciler tarihi II. Bayezid Köprüsü ve Kuva-i Milliye Müzesi’ni ziyaret ederek tarihi bilgileri edindiler.

Öğrencilerin son gezi noktası ise mimarisiyle kendisine has sakin şehir Taraklı oldu. Öğrenciler gezi için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini sundular.