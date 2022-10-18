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Sakarya'da SAMEK’ler yeni döneme kapı açtı

YAŞAM 18.10.2022, 17:19
Sakarya'da SAMEK’ler yeni döneme kapı açtı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SAMEK’lerde yeni dönem kursları başladı. 17 Ekim Pazartesi günü kapılarını açan meslek edindirme kurslarında alanında uzman eğitimciler geniş branş yelpazesiyle vatandaşlara hizmet sunuyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında (SAMEK), yeni dönem başladı.

Salgın dolayısıyla verilen aranın ardından ilçelerde 8 ana branşta başlayan eğitimlere vatandaşların ilgisi büyük oldu.

Uzman eğitmenler eşliğinde el sanatlarından geleneksel sanatlara, mutfak eğitimlerinden dil eğitimlerine kişisel gelişimden bilgisayar eğitimlerine kadar çeşitli başlıklarda eğitimler sunuluyor.

Yapılan açıklamada, “Kayıt döneminin son bulmasıyla beraber yoğun katılımla yeni dönem kurslarımızı başlattık. Karaman, Sapanca, Arifiye, Akyazı, Geyve, Karasu, Kocaali SAMEK’lerde her biri alanında uzman eğitimcilerimizle kursiyerlerimizi buluşturuyoruz. Tamamen ücretsizolan eğitimlerimizin ana başlıkları Giyim Teknolojileri, El Sanatları, Dil Eğitimleri, Bilgisayar Eğitimleri, Güzel Sanatlar, Mutfak Eğitimleri, Geleneksel Sanatlar ve Kişisel Gelişimoluşturuyor. Tüm kursiyerlerimize ve eğitimcilerimize verimli, başarılı bir dönem diliyoruz” denildi.

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