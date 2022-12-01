Sakarya'da 'Salaklar Sofrası' ile Kasım'a veda
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri, 1001 Sanat tiyatro ekibi tarafından sahnelenen Salaklar Sofrası tiyatro oyunu ile devam etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleriNDE Kasım ayının son programında sahne alan 1001 Sanat Tiyatro Ekibi, sergiledikleri performansla izleyicilerden tam not aldı.
Ünlü yönetmen Francis Veber tarafından kaleme alınan, Kerem Yılmaz tarafından Türkçeye çevrilen oyun, AKM'de tiyatro severlerin karşısına çıktı.
Yönetmenliğini de Kerem Yılmaz’ın üstlendiği oyunda, oyuncular Barış Küçükgüler, Tolga Canbeyli, Burak Aydın, Caner Kadayıfçı, Zeynep Derin Şenyiğit, ve Fatma Doyuk’un sergiledikleri sahne performansı izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.
Komedi türünde bir oyun olan Salaklar Sofrası'nda; lüks bir yaşam süren Oktay Doğan ve arkadaşlarının en büyük eğlencesi olan çevrelerindeki ilginç ve saf insanları keşfedip onlarla bir akşam yemeği boyunca dalga geçmesi işlendi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
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|14
|17
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|13
|16
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|16
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|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
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|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
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|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|15
|34
|2. Rizespor
|14
|25
|3. Pendikspor
|14
|25
|4. Keçiörengücü
|14
|25
|5. Boluspor
|14
|25
|6. Samsunspor
|14
|24
|7. Manisa FK
|14
|23
|8. Bodrumspor
|14
|22
|9. Bandırmaspor
|14
|21
|10. Sakaryaspor
|15
|19
|11. Altay
|14
|18
|12. Adanaspor
|14
|17
|13. Göztepe
|13
|17
|14. Tuzlaspor
|14
|16
|15. Erzurumspor
|14
|14
|16. Altınordu
|14
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|15
|11
|18. Gençlerbirliği
|14
|7
|19. Denizlispor
|14
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4