Sakarya'da 'Salaklar Sofrası' ile Kasım'a veda

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri, 1001 Sanat tiyatro ekibi tarafından sahnelenen Salaklar Sofrası tiyatro oyunu ile devam etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleriNDE Kasım ayının son programında sahne alan 1001 Sanat Tiyatro Ekibi, sergiledikleri performansla izleyicilerden tam not aldı.

Ünlü yönetmen Francis Veber tarafından kaleme alınan, Kerem Yılmaz tarafından Türkçeye çevrilen oyun, AKM'de tiyatro severlerin karşısına çıktı.

Yönetmenliğini de Kerem Yılmaz’ın üstlendiği oyunda, oyuncular Barış Küçükgüler, Tolga Canbeyli, Burak Aydın, Caner Kadayıfçı, Zeynep Derin Şenyiğit, ve Fatma Doyuk’un sergiledikleri sahne performansı izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Komedi türünde bir oyun olan Salaklar Sofrası'nda; lüks bir yaşam süren Oktay Doğan ve arkadaşlarının en büyük eğlencesi olan çevrelerindeki ilginç ve saf insanları keşfedip onlarla bir akşam yemeği boyunca dalga geçmesi işlendi.