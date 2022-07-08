Sakarya'da sahil tedbirleri arttırıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sahilleri Kurban Bayramı’na hazırlıyor. Bayram tatili dolayısı ile sahillerde yaşanması beklenen yoğunluktan dolayı cankurtaran ekipleri deniz mantarları ile yüzme alanlarını genişletirken ek önlemlerle bayramda da hayat nöbetinde olacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü’ne bağlı cankurtaran ekipleri sahillerde çalışmalarını sürdürüyor. Sezon boyunca bugüne dek yaklaşık 100 boğulma vakasına müdahale ederek sahillere can veren ekipler plajlarda beklenen bayram yoğunluğu nedeniyle yüzme alanlarını plaj mantarları ile genişletiyor.

Kuzey sahillerde 40 cankurtaran Karasu’da, 18 cankurtaran Kocaali’de ve 3 cankurtaran ise Kaynarca’da olmak üzere toplam 61 personel hizmet verecek. 46 cankurtaran kulesi, 4 jet ski, 1 Zodyak bot ve hizmet araçları ile boğulma vakalarına müdahale eden ekipler saat 10.00-19.00 arasında vatandaşların güvenliğini sağlamak adına görev başında olacaklar.

Yaşanabilecek bayram yoğunluğundan dolayı önlemleri arttıran cankurtaranlar bayram tatili öncesi bir toplantı gerçekleştirerek mantarla yüzme alanlarını genişletme kararı aldı. Ayrıca ekipler ek önlemlerle her an yüzme alanlarında takipte olacak.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, yaşanacak bayram yoğunluğundan dolayı deniz mantarları ile yüzme alanları genişlettikleri kaydedildi.

Açıklamada, "Jet skilerimiz ile yüzme alanlarının hemen dışında sürekli devriye gezeceğiz. Denize girmenin tehlikeli olduğu yerlerdeki tabelaları çoğalttık. Ayrıca Rip Akıntısı konusunda ise vatandaşlarımıza sürekli broşür dağıtarak bilgilendiriyoruz. Vatandaşlarımıza da kurallara uymalarını rica ediyoruz ve hayırlı bayramlar diliyoruz. Hizmet vermediğimiz, nöbette olmadığımız anlarda denize girmemeleri konusunda vatandaşlarımızı uyarıyoruz” ifadelerine yer verildi.