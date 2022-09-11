Sakarya'da 'Sağlık' için 4 günlük kaplıca tatili

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların sosyal yaşamlarına katkı sağlamak için hayata geçirilen ‘Sağlık İçin Kaplıca’ projesinde güz döneminin ilk kafilesi uğurlandı.SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla başlatılan ‘Sağlık İçin Kaplıca’ projesinde güz döneminin ilk kafilesi yola çıktı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Taraklı Termal Otel’de alınan 62 devre mülk yıl boyunca yaşlıların, engelli bireylerin, gazilerin, şehit yakınlarının ve ailelerinin hizmetine sunulacak. Geçtiğimiz yıl başlatılan bu uygulamadan 250 aile, bini aşkın kişi istifade etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ‘Sağlık İçin Kaplıca’ projesinde yeni dönemin ilk kafilesine iyi tatiller dileklerini iletti.

10 aileden toplam 35 kişi Taraklı Termal Otel’de 4 gün boyunca kendilerine ayrılan özel devre mülklerde yakınları ile tatil yapacak. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Vatandaşların sosyal yaşamlarına katkıda bulunmak için yaptığımız uygulamanın 2. yılında güz döneminde kafilemizi uğurladık. ‘Sağlık İçin Kaplıca’ projemizde yeni dönemi böylelikle başlatmış olduk. Katılım sağlayan tüm yaşlılarımıza,engelli ailelerimize ve yakınlarına iyi istirahatler diliyoruz” denildi. 10 Eylül’de ilk kafilesinin yola çıktığı ‘Sağlık İçin Kaplıca’ projesinde güz dönemi 24 Ekim'de son bulacak.