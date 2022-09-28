Sakarya'da rutin YADEM ziyareti Fikriye Teyze’nin hayatını kurtardı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi YADEM ekipleri, yaşlılara rutin olarak yaptıkları kişisel bakım ziyaretleri sırasında evinde solunum değerleri ve nabzı oldukça düşmüş halde buldukları 82 yaşındaki FikriyeBarutçuoğlu’nu yaptıkları ilk müdahale ile hayata bağladı.SAKARYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) Sakarya’nın tüm bölgelerinde bir ele, nefese ihtiyaç duyan her yaşlının elinden tutuyor.

YADEM, ihtiyaçlara yönelik kurduğu farklı birimlerle vatandaşın kapısını çalıyor. Ekipler, aktif olarak yardıma ihtiyaç duyan yaşlılara kişisel bakım, refakat, evde bakım hizmeti veriyor ve evlerine sıcak aş ulaştırıyor. Son olarak Serdivan’da kişisel bakım için adresleri ziyaret eden personeller, Yukarıdereköy’deyaşayan 82 yaşındaki FikriyeBarutçuoğlu’nun zilini çaldı.

İçeriden ses alamayınca durumdan şüphelenen ekipler, yaşlı kadının rahatsızlandığını fark edip eve girdi.

Uzun yıllardır yatalak olan ve tedavi gören yaşlı kadına ilk müdahaleyi yapan evde bakım ekipleri 112’ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, YADEM’in de yardımıyla yaşlı kadını araca götürüp hastaneye sevkini sağladı. SEAH’ta müdahale edilen kadın yoğun bakıma alındı. Hayati bir zamanda ekiplerin fark etmesiyle müdahale edilen kadının evde bulunduğu sırada nabzının ve solunum seviyesinin ciddi oranda düştüğü belirlendi.

Yaşlı kadının tedavisi devam ederken, eşi ve ailesi duyarlılıklarından dolayı Büyükşehir’e teşekkür etti

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, rutin bir ziyaret sırasında personelin fark edip müdahale ettiği ve şu anda tedavi gören Fikriye Teyze’mize acil şifalar diledi.