Sakarya'da Pati Festivali'nde renkli görüntüler

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü,Sakarya Veteriner Hekimler Odası, Sakarya Barosu, Sakarya AFAD işbirliğiyle AGORA AVM’de PATİFEST etkinliği gerçekleştirildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi hayvan dostu çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Sakarya Veteriner Hekimler Odası, Sakarya Barosu, Sakarya AFAD işbirliğiyle AGORA AVM’de PATİFEST etkinliği gerçekleştirildi. 8-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlikler hayvan severler yoğun ilgi gösterdi.Etkinliğe katılan miniklere sokak hayvanları ile ilgili bilgilendirme kitabı, boyama kitabı ve boya kalemleri hediye edildi.

Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Volkan Toker ve Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Öykü Çoruh’un ortak gerçekleştirdiği “Satın Alma Sahiplen” isimli söyleşide hayvan davranışları,hayvanlara yaklaşım şekilleri vesahiplenilen hayvanların bakım ve beslenmesi, hayvanların beslenmesinde yapılan yanlışlar ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı K9’lu Arama Kurtarma Amirliği biriminin söyleşisi ve k9 köpeklerinin eğitiminin nasıl yapıldığı ile ilgili bilgilendirmeler ile program 2. gününde devam etti.

Program sonunda arama kurtarma köpekleriyle komut gösterisi yapıldı. Programın hemen ardından Sakarya AFAD görevlileriköpeklerin eğitimi hakkında bilgiler verdi.