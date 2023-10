Sakarya'da özel gereksinimli bireylerde sağlıklı beslenmeye dikkati çekildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü ortak çalışmasıyla düzenlenen “Özel Gereksinimli Bireylerde Sağlıklı Beslenme” konulu konferans düzenlendi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireyler ve ailelerine yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yeni projeler üreterek, onların hayatını kolaylaştırmayadevam eden Büyükşehir, bilgilendirici konferanslarla da yanlarında oluyor. Bu kapsamdaSosyal Gelişim Merkezi (SGM) ev sahipliğinde düzenlenen konferansta Diyetisyen Zeynep Bozat, özel gereksinimli bireylerde sağlıklı beslenmeye dair bilgiler paylaştı.

Özel gereksinimli bireylerde iki tür beslenme bozukluğu olduğunu ifade eden Diyetisyen Bozat, “Özel gereksinimli bireylerde en sık karşılaşılan beslenme problemi malnütrisyon, gereksinim duyulan besinlerin uzun süre eksik alınmasıdır. Hareket azlığı olan bu çocuklar (kas distrofisi, kaslarda güçsüzlük, yürüyememe) beslenme açısından iki grupta incelenmektedir. Büyüme gelişme geriliği gösteren ve kötü beslenme tablosu gelişmiş çocuklardır. Bu sebeple özel gereksinimli bireyin sağlıklı beslenmesine engel olan çiğneme, yutma, tükürme, besini ağızda tutma, kusma veya bulantı problemleri ile başa çıkabilmek için gerekirse profesyonel destek alınmalı, ideal beden ağırlığına sahip olması sağlanmalı.” dedi.

Diğer beslenme bozukluğunun da obezite olduğunu belirten Bozat, “Obezite, alınan enerjinin harcanan enerjiden az olması sonucu oluşur. Kronik beslenme yetersizliğinin en önemli göstergesi olan boy kısalığı, uzun kemiklerdeki gelişme geriliği ve fiziksel aktivitenin az olması obezite sorununu gündeme getirmiştir” diye konuştu.

Özel gereksinimli bireylerin tüketmesi gereken besinler hakkında bilgiler veren Bozat, Özel gereksinimli bireylerin beslenmesinde C vitamininin en iyi kaynaklarından olan sebzeler beslenmeye eklenmelidir. Mevsime uygun sebzeleri çiğ tüketmek C vitamininden maksimum fayda sağlamamıza yardımcı olur. Bitkisel proteince zengin kuru baklagiller çorba, köfte veya un şeklinde beslenmeye ilave edilmeli, kaliteli protein kaynağı olan süt ve süt ürünleri, et, yumurta beslenmeden eksik edilmemeli.” dedi. Bozat son olarak herhangi bir hastalığı olan özel gereksinimli bireylerin sağlıklı beslenme planları için mutlaka profesyonel destek alması gerektiğinin altını çizdi.