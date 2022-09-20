Sakarya'da öğrencilere hareketli etkinlik

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Aykut Yiğit Ortaokulu öğrencilerini misafir etti. 30 kişilik öğrenci grubuyla Ayçiçeği Bisiklet Vadisi ve Macera Park’ta gerçekleştirilen etkinliklerde, öğrenciler eğlenceli anlar yaşadı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi. 30 öğrencinden oluşan Aykut Yiğit Ortaokulu’nun misafir edildiği programlarda, öğrenciler oldukça keyifli bir gün geçirdi.

Etkinliklerin ilk durağı olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi parkurunda bisiklet kullanımı gerçekleştiren minik misafirler, eğitmenler eşliğinde güvenli sürüş eğitimi aldı.

Oldukça hareketli bir gün geçiren öğrencilerin ikinci durağı ise Macera Park oldu.

Yaşayarak öğrenme vizyonuyla gerçekleştirilen programda doğayla buluşan minikler, tırmanış, serbest düşüş, zipline ve ip parkurlarında heyecanlı dakikalar yaşadı.

Program boyunca eşsiz deneyimler yaşayan öğrenciler, verilen çeşitli ikramlarla gönüllerince eğlendi.