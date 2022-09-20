Son Dakika

Sakarya'da öğrencilere hareketli etkinlik

YAŞAM 20.09.2022, 15:11
Sakarya'da öğrencilere hareketli etkinlik

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Aykut Yiğit Ortaokulu öğrencilerini misafir etti. 30 kişilik öğrenci grubuyla Ayçiçeği Bisiklet Vadisi ve Macera Park’ta gerçekleştirilen etkinliklerde, öğrenciler eğlenceli anlar yaşadı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi. 30 öğrencinden oluşan Aykut Yiğit Ortaokulu’nun misafir edildiği programlarda, öğrenciler oldukça keyifli bir gün geçirdi.

Etkinliklerin ilk durağı olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi parkurunda bisiklet kullanımı gerçekleştiren minik misafirler, eğitmenler eşliğinde güvenli sürüş eğitimi aldı.

Oldukça hareketli bir gün geçiren öğrencilerin ikinci durağı ise Macera Park oldu.

Yaşayarak öğrenme vizyonuyla gerçekleştirilen programda doğayla buluşan minikler, tırmanış, serbest düşüş, zipline ve ip parkurlarında heyecanlı dakikalar yaşadı.

Program boyunca eşsiz deneyimler yaşayan öğrenciler, verilen çeşitli ikramlarla gönüllerince eğlendi.

Yorumlar (0)
21
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 20 Eylül 2022
İmsak 05:16
Güneş 06:42
Öğle 13:03
İkindi 16:29
Akşam 19:13
Yatsı 20:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 7 16
2. Galatasaray 7 16
3. Başakşehir 6 14
4. Beşiktaş 7 14
5. Konyaspor 7 14
6. Fenerbahçe 6 13
7. Trabzonspor 7 13
8. Kayserispor 7 12
9. Gaziantep FK 7 11
10. Kasımpaşa 7 9
11. Alanyaspor 7 8
12. Giresunspor 6 7
13. Karagümrük 6 6
14. Antalyaspor 7 6
15. İstanbulspor 6 5
16. Ankaragücü 6 4
17. Sivasspor 7 4
18. Ümraniye 7 2
19. Hatayspor 6 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 6 13
2. Bodrumspor 6 11
3. Keçiörengücü 6 11
4. Boluspor 5 10
5. Bandırmaspor 5 10
6. Sakaryaspor 6 9
7. Samsunspor 6 9
8. Pendikspor 6 9
9. Manisa FK 5 8
10. Tuzlaspor 6 8
11. Göztepe 6 8
12. Adanaspor 6 7
13. Rizespor 5 6
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Altay 6 5
16. Altınordu 5 3
17. Erzurumspor 5 3
18. Ö.K Yeni Malatya 6 3
19. Denizlispor 6 2
Takımlar O P
1. Arsenal 7 18
2. M.City 7 17
3. Tottenham 7 17
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Fulham 7 11
7. Chelsea 6 10
8. Liverpool 6 9
9. Brentford 7 9
10. Newcastle 7 8
11. Leeds United 6 8
12. Bournemouth 7 8
13. Everton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Aston Villa 7 7
16. Crystal Palace 6 6
17. Wolves 7 6
18. West Ham United 7 4
19. Nottingham Forest 7 4
20. Leicester City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 18
2. Barcelona 6 16
3. Real Betis 6 15
4. Athletic Bilbao 6 13
5. Osasuna 6 12
6. Villarreal 6 11
7. Atletico Madrid 6 10
8. Real Sociedad 6 10
9. Valencia 6 9
10. Mallorca 6 8
11. Girona 6 7
12. Rayo Vallecano 6 7
13. Celta Vigo 6 7
14. Getafe 6 7
15. Sevilla 6 5
16. Almeria 6 4
17. Espanyol 6 4
18. Real Valladolid 6 4
19. Cadiz 6 3
20. Elche 6 1