Sakarya'da öğrenciler 'sosyal gelişim' için buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 364 misafir öğrenciyi ağırladığı Sosyal Gelişim Merkezi'nde öğrenciler hem öğrendi, hem de keyifli dakikalar geçirdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde başlayan eğitim dönemi ile birlikte misafir okul etkinlikleri de hız kazandı.

Adapazarı SGM’de 20 farklı branşta gerçekleştirilen eğitimlerini yanı sıra farklı okullardan gelen öğrenciler de merkeze konuk oluyor. Bu kapsamda 364 misafir öğrenci Adapazarı SGM’de buluştu.

Burada unutamayacakları bir gün geçiren minik misafirler, drama, mutfak atölyesi ve tasarım derslerine katıldı.

Birbirleriyle geçirdikleri bu özel vakitlerin yanı sıra yeni arkadaşlıklar edinen minik öğrenciler, yeteneklerini keşfetti, öğrenirken eğlendi.

Misafir okul etkinliklerinin devam edeceği kaydedildi.