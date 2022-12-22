Sakarya'da ‘Nasreddin Dede’ oyununa yoğun ilgi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinliklerihız kesmeden devam ediyor. 5 Aralık’ta prömiyeri gerçekleştirilen ‘Nasreddin Dede’ tiyatro oyunun ikinci gösterimi, tiyatro severlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da Aralık ayının ilk haftasında prömiyeri gerçekleştirilen Nasreddin Dede oyunu, ikinci gösterimi ile izleyicilerle buluştu.

Sakarya Kent Konseyi Gençlik Tiyatrosu’nun 23 kişilik kadrosuyla AKM’de sergilenen oyuna,tiyatro severlerin ilgisi yoğun oldu.. Engelli bir kızın toplumdaki karşılaştığı sorunları konu alan oyun, izleyicilere zaman zaman duygusal anlar yaşatırken zaman zaman da güldürdü.

Oyunun yazarı ve yönetmeni Seçkin Bayramoğlu, perde açılışı öncesi yaptığı konuşma ile duygulu anlar yaşattı.

Engelli bir birey olan Zeynep Arsay’ın hayatından yola çıkarak oyunu yazdığını ifade eden Bayramoğlu, “Oyunumuz bir yaş sınırlaması olmayan her yaş grubunun, tüm aile fertlerinin ve tüm kuşaklarının yan yana izleyebileceği, Köy Seyirlik türün izlerini taşıyan eğlenceli bir aile oyunudur. Engelli bireyler üzerinde toplumsal bir farkındalık oluşturmayı hedeflerken, Günümüzde yaşanan kültürel erozyonun yol açtığı toplumsal kimlik sorunları ile aile yapısı üzerinde oluşturduğu hasarların, milli kahramanlar ve onların bıraktığı kültürel miras yoluyla giderilebileceği yolunda umut veren bir tiyatro oyunudur. Bu vesile ile bizlerden hiç bir zaman desteğini esirgemeyen sayın Başkanımız Ekrem Yüce’ye ve bana bu oyunu yazmamda ilham kaynağı olan can dostum Zeynep’e destekleri dolayısıyla çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.