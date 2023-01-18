Sakarya'da minikler ‘Arı Maya’ ile eğlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinliklerinin konuğu bu kez minikler oldu. AKM’de sahnelenen ‘Arı Maya’ isimliçocuk tiyatro oyunu, miniklere keyifli anlar yaşattı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ocak kültür sanat etkinlikleri, Loop Sahnetarafından hazırlanan Arı Maya adlıçocuk tiyatro oyunuyla devam etti. AKM’desaat 11:00 ve 14:00 olmak üzere iki seansta sergilenen interaktif oyunda, minikler oldukça keyifli vakit geçirdi.

Müzik eşliğinde gerçekleştirilen oyun ile çocuklara sağlıklı beslenmeyi ve yardımlaşmayı aşılanırken aynı zamanda da temel hijyen eğitimlerinin pekiştirilmesi hedeflendi.

Mehmet Furkan Özel’in yazıp yönettiği oyun, Esra Badem, Mustafa Gökalp Aşkaroğulları ve Baki Akova’nın muhteşem sunumuyla birbirinden güzel anlara sahne oldu.

Yaklaşık 45 dakika süren oyunda arkadaşlığın önemi, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Temel davranış kurallarına dair çeşitli sahneler yer aldı. Miniklerin eğlenirken öğrendikleri bir oyun olması, veliler tarafından da takdirle karşılandı. Program sonunda çocuklarla birlikte sahnede dans eden oyuncular,gerçekleştirilen etkinlikten dolayı Başkan Yüce’ye teşekkür etti.