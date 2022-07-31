Sakarya'da minik öğrenciler hem eğlendi, hem öğrendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yaz kurslarında minik öğrenciler yaratıcı dram dersine özgün bilgiler ediniyorlar. Öğrenciler, özgün düşünme yetilerini geliştiren donuk imgeler ve bahçe grup oyunlarını oynadılar.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan yaz kurslarında minik öğrenciler hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Yaratıcı Drama kursu öğrencileri, bu haftaki derslerinde hayal kurmanın yanında yaratıcı düşünme ile ilgili bilgiler edindi.

Güzel havanın eşliğinde SGM binasının bahçesinde ders yapan minikler, özgün düşünme yetilerini geliştiren donuk imgeler ve bahçe grup oyunları oynadılar.

Öğrenciler drama derslerinde hem öğreniyor hem de eğleniyor.