Sakarya'da milli mücadele ruhu yaşatıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü kapsamında şehrin merkezinde anlamlı programlara ev sahipliği yaptı. Çanakkale Zaferi’ni anlatan eserlerden oluşan fotoğraf sergisi ve mehteran gösterisi ile milli mücadele ruhu yaşatıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi büyük zaferin 109. yılında Millî Mücadele ruhunu yaşattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 109'ncu Yıl Dönümü sebebiyle Atatürk Bulvarı'nda mehteran gösterisi ve Çanakkale Deniz Zaferi’ni anlatan fotoğraf sergisi açıldı. 18 Mart’ın önemini vurgulayan programlarla Çanakkale Zaferi'nin anlamı bir kez daha hatırlatıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin mehteran takımıAtatürk Bulvarı’ndaÇanakkale Zaferi’nin 109'ncu Yıl Dönümüne özel besteleri ve performanslarıyla vatandaşlara gözyaşı, gurur ve coşkuyu bir arada yaşattı.

Çanakkale Savaşıhatırasını canlandırmak ve yeni nesle tarihin şanını göstermek için açılan sergi büyük ilgi gördü. Sergide tarihi fotoğraflar, Çanakkale’ye ait eserler gösterildi.

“Şehitlerimizi duayla anıyorum”

Çanakkale Zaferi’nin bir diriliş destanı olduğunu ifade eden Başkan Yüce, “Mazlumların umudu olan bir destandır. Dünyanın tüm orduları memleketimizi ele geçirmek için bir araya gelmiş ancak her türlü zorluğa rağmen dirayetli, imanlı duruşumuz onları def etmiştir. O kahramanların imanları sayesinde vatanımızın birliğini, bağımsızlığını, sağladığımızın bilincinde olarak her bir şehidimizi şükranla anıyorum. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz milletimizin bekası için canlarını hiçe sayan kahramanlarımızın her birine Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.