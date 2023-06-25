Sakarya'da mezarlıklar bayrama hazır

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki mezarlıkları Kurban Bayramı’na hazırlıyor. Görevli ekipler, mezarlıklarda ot biçme ve bakım onarım çalışmaları yapıyor. 16 ilçedeki 915 mezarlıkta işlemler tamamlanıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde Kurban Bayramı’na hazırlık için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda, temizlik ve bakım çalışmalarına başlayan Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelindeki mezarlıkları bayrama hazır hale getiriyor. 16 ilçe ve kent merkezindeki toplam 915 mezarlıkta ot biçimi, temizleme, bakım ve onarım çalışmaları bayram öncesi tamamlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak, Kurban Bayramı öncesi çalışmalarımızı 1 ay önceden başlattık. Bu kapsamda oluşturduğumuz temizlik ekiplerimizle, 16 ilçemizde bulunan toplam 915 mezarlıkta ot biçme, temizlik ve onarım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Bizler için kıymetli olan vefat eden vatandaşlarımızın defin alanları, uzayan otların biçilmesi ve yapılan onarım çalışmalarıyla tertemiz hale getiriyoruz. Vatandaşlarımız, her bayram olduğu gibi, yine bu Kurban Bayramı’nda da kabristan ziyaretlerini zahmetsiz bir şekilde gerçekleştirebilecek”ifadeleri yer aldı.