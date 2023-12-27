Sakarya'da Mevlana gecesinde tasavvuf dinletisi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri 750. Vuslat Yıldönümünde Hz. Mevlana’yı anma etkinlikleri kapsamında Kent Orkestrası’nın düzenlediği tasavvuf musikisi ile devam etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık kültür sanat etkinlikleri 750. Vuslat Yıldönümünde Hz. Mevlana’yı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen tasavvuf musikisi ile devam etti.

Ziya Taşkent Konser Salonu’nda düzenlenen dinleti programında Kent Orkestrası ile misafir sanatçı olarak Kemalcan Ergün sahne aldı.

Şehitlerimiz için saygı duruşu yapılan dinleti programında ayrıca şehitlerimizin ruhuna dualar edildi. Programda ayrıca Neyzen olarak Yunus Urayda eşlik etti. Anadolu’da tasavvuf, sûfîlik, ilim, sanat, şiir denildiğinde akla ilk gelen alimlerden olan Hz. Pîr Mevlânâ Celaleddini Rûmî, vuslatının 750. Yıldönümünde dualarla ve tasavvuf müziği ile yad edildi.