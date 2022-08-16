Sakarya'da lezzetler mutlulukla yapıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 14 farklı branşta ve 5 merkezde başladığı SGM kursları kapsamında engellileri ve ailelerini mutfakta buluşturdu, en lezzetli kurabiyeler tebessüm ve mutlulukla yapıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, pandemi sebebiyle ara verilen SGM kurslarına yeniden başladı.

Açıldıkları ilk günden itibaren başvurularına yoğun bir talep olan eğitimler tüm merkezlerde eş zamanlı olarak başladı. İlk etapta Adapazarı, Geyve, Sapanca, Akyazı ve Karasu olmak üzere 5 farklı merkezde ve 14 farklı branşta başlayan eğitimler vatandaşların sosyal hayatına katkı sunuyor.

Her kesimden insanı, çocukları ve gençleri sosyal ortamlarda buluşturan, Sakaryalıların bir arada olmasını sağlayan SGM’lerde son olarak engelsiz hobi atölyelerinde mutfak eğitimi verildi. Engelli vatandaşlar, anneleriyle birlikte atölyede kurabiye yaptı. Hamur işi eğitimiyle birlikte keyifli vakit geçiren aileler, yüzlerde tebessümle en lezzetli ürünleri hazırladı.

SGM’lerde öğrencilere Kuran-ı Kerim ve Değerler Eğitimi, Oyunlarla İngilizce, Çizgi Film ve Animasyon, Resim, Geri Kazanım, Becerikli Eller, Drama, Karagöz Gölge Oyunu, Robotik Kodlama, Akıl Oyunları, Satranç, Mutfak, Gitar ve Piyano Atölyesi gibi 14 farklı branşta eğitimler sunuluyor. SGM kursları için bu dönemin başvuruları sona erdi.