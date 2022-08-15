Sakarya'da 'Kolpa'ya rekor katılım

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Açık Hava Etkinlikleri’ kapsamında gerçekleştirilen Kolpa konserinde binlerce kişi şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal etkinlikleri ve organizasyonları yaz sezonunda aralıksız devam ediyor. Ağustos ayı ise yılın en hareketli, eğlenceli ve bilgi dolu dönemi oldu.

Şehirde Ağustos ayı itibariyle Bike FEST, MTB Dünya Kupası ve Açık Hava Etkinlikleri heyecanı başladı. Sakarya Millet Bahçesi’nde başlayan Açık Hava Etkinlikleri kapsamında birbirinden değerli sanatçılar ve Türkiye’nin tanıdığı isimler ağırlanıyor.

Ünlü Karadeniz grubu Koliva’dan sonra bu kez Kolpa grubu sahne aldı. Özellikle genç kesimin yakından takip ettiği, ülkenin sevilen grubu için Sakarya Millet Bahçesi’ne binlerce kişi akın etti. Konser esnasında açık hava sahnesine sığmayan kalabalık, konseri parkın diğer alanlarında takip etti. Telefon flaşlarının ve ışıkların şölen havası kattığı geceye, hep bir ağızdan söylenen şarkılar damga vurdu.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Ağustos Ayı Açık Hava Etkinlikleri kapsamında ağırladığımız Kolpa grubuyla Sakarya unutulmaz bir konser yaşadı. Bike FEST, MTB Dünya Kupası ve Açık Hava Etkinlikleri programıyla vatandaşlarımızı birbirinden güzel konser, etkinlik, gösterilerde ağırlamaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” denildi.