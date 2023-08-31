Sakarya'da Kocaali yollarına estetik dokunuş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kocaali ilçesinin merkezinde yeni bir dönüşüme imza attı. Termoplastik (sıcak) ve soğuk yol çizgi imalatları tamamlandı, ilçe merkezini ve kırsalı adeta yeniden şekillendirdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin her köşesinde olduğu gibi Kocaali ilçesinde de yol güvenliğini artırmak ve yaşam kalitesini yükseltmek adına önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Trafik Şubesi ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, ilçe merkezinde yaklaşık 30 kilometrelik güzergâhta toplamda 70 bin 150 metre uzunluğunda yol çizgileri,9 bin 821 metrekare şerit imalat gerçekleştirildi.

Ekipler ilçe merkezinin ardından kırsala geçerek soğuk yol çizgisi imalatını tamamladı.

Kırsalda ise 90 bin 811 metre güzergah uzunluğunda, 181 bin 623 metre uzunluğunda soğuk şerit çizgisi imalatı yapıldı.Bu kapsamlı çalışma sayesinde Kocaali ilçesinin merkezi hem trafik güvenliği hem de görünüm açısından büyük bir yenilenme süreci geçirdi.