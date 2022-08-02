Sakarya'da Kerem’in hüznü son buldu!

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı’nda harçlıklarıyla aldığı bisikleti çalınınca büyük üzüntü yaşayan ve Türkiye’nin yayınlanan görüntüleriyle tanıdığı 12 yaşındaki Kerem Tunçal’ın hüznüne bisiklet hediyesiyle son verdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirde sosyal sorumluluk anlamında önemli işler yapıyor. Küçük hediyelerle insanların kalbine dokunan, zor durumda olan vatandaşların da yardımına koşan Büyükşehir, Türkiye’nin izleyip duygulandığı 12 yaşındaki Kerem Tunçal’a da harika bir sürpriz yaptı.

Küçük çocuk Adapazarı’nda harçlıklarıyla biriktirdiği bisikleti çalınınca büyük üzüntü yaşamış, milyonlarca kişi O’nunla ilgili yayınlanan haberleri izleyerek çocuğun hüznüne ortak olmuştu. Başkan Ekrem Yüce’nin talimatıyla küçük çocuk için tam donanımlı bir bisiklet temin edildi.

Tunçal ve ailesi Başkan Yüce’nin davetiyle belediye makamına geldi.

Başkan tarafından en iyi şekilde ağırlanan ailenin küçüğü Kerem, karşısında hediye bisikleti görünce duygulandı.

Çalınan bisikletin yerini dolduran çocuk, Başkan Yüce’ye teşekkür ederek mutluluğunu ifade etti. Hediyeyi aldığı sırada büyük bir sevinç yaşayan Kerem ile birlikte ziyarete gelen ailenin diğer çocuk üyelerine de bisiklet hediye edildi. Başkan Yüce, hırsızlık sebebiyle mağduriyet yaşayan çocuğun haberlerini izlediğindeüzüldüklerini ve o sırada böyle bir hediye düşündüklerin ifade ederek, her anlamda destek olmaya hazır olduklarını belirtti.