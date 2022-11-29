Sakarya'da Kent Orkestrası’ndan müzik dolu akşam

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kasım ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Kent Orkestrası ile müzikseverler buluştu. Gecede, Türk ve Batı Müziğinin seçkin eserlerinin seslendirildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kasım kültür sanat etkinlikleri Kent Orkestrası tarafından sahnelenen Türk ve Batı Müziği dinletisiyle devam etti. Ziya Taşkent Konser Salonu’nda düzenlenen etkinliğe müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Türk ve Batı müziğinin seçkin eserlerinin seslendirildiği dinletide müzikseverler de şarkılara eşlik ederek müzik dolu akşamın tadını çıkardı. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Kent Orkestramızın Türk ve Batı Müziği dinletisine katılan tüm müzikseverlere teşekkür eder, kültür sanat etkinliklerimizde konserden tiyatroya, film gösteriminden sergiye kadar tüm etkinlikler Aralık ayında da devam edecek. Tüm kültür sanat dostlarımızı etkinliklerimize bekleriz” denildi.