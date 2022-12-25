Sakarya'da iki kuşak İl Ormanı’nda buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yaşlı-genç kuşaklararası buluşmalar kapsamında YADEM’e bağlı yaşlılar ve SATSO Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri İl Ormanı’nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara yönelik gezi programlarına bir yenisini daha ekledi. Yaşlı-genç kuşaklararası buluşmaları kapsamında düzenlenen programda YADEM’e bağlı yaşlılar ve SATSO Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri İl Ormanı’nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Oldukça keyifli geçen programda öğrenciler YADEM fizik tedavi teknikerleri eşliğinde yaşlılara açma germe hareketleri yaptılar. Gezi boyunca bol bol fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştiren katılımcılar, etkinlikten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Emre Yüce’ye teşekkür etti.