Sakarya'da hem eğleniyor, hem öğreniyorlar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara yönelik düzenlenen akıl ve zeka oyunları atölyesinde minik öğrencilerin kendi yeteneklerini keşfedebilecekleri bir çok alanda oyun ve eğitimler düzenlendi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri’nde düzenlenen yaz kursları tüm hızıyla devam ediyor. Akıl Oyunları atölyesinde de çocuklara yönelik bir dizi eğitimler sunuluyor.

Minik öğrencilerin yeteneklerini keşfedip kendilerini geliştirebilecekleri oyun eğitimlerinde, görsel zeka gelişimi, problem çözme becerisi dikkat ve konsantrasyon gelişimi gibi bir çok alanda oyunlar gerçekleştiriliyor.

Minik öğrencilerin öğrenirken eğlendikleri oyunlarda soyut ve analitik düşünme becerisi oyunları da çocuklar tarafından ilgiyle karşılanıyor. Eğitimlerde çocukların geleceğe yönelik verimliliklerine vurgu yapılarak, “Verilen eğitimler, çocukların eğitim ve sosyal hayatına oldukça önemli katkılar sunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin bu oyunlarla kendi yeteneklerini keşfetmeleri gerek aileler gerekse çocuklar için gelecekte daha doğru noktaya eğilme noktasında fikir sahibi olunmasını sağlamaktadır. Özellikle bu yaşlarda verilen akıl ve zeka eğitimleri, öğrencilerin hem teorik hem de pratik alanda kabiliyetlerini öne çıkarmaktadır” ifadelerine yer verildi.