Sakarya'da hayvan sahiplenmek isteyenlere kolaylık

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yapılan son çalışma ile birlikte, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan can dostlarını sahiplenmek isteyenler için online başvuru hizmetini uygulamaya aldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi,sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmaları her geçen gün genişleterek sürdürüyor.

Sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarla dikkatleri üzerine çeken Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan hayvanları sahiplenmek isteyen vatandaşlar için online başvuru hizmetini uygulamaya aldı.

‘Satın Alma Sahiplen’ sloganıyla hareket ederek,online başvuru imkanı sunan Büyükşehir Belediyesi, ayrıca bakımevini ziyaret eden vatandaşlara da ücretsiz sahiplendirme olanağı sağlıyor. Kedi ve köpek sahiplenmek isteyen vatandaşlar, belediyenin resmi sitesi olan www.sakarya.bel.tr adresi, ‘Hizmetler’ bölümünden talep formuna ulaşabilecek.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama, canlıları korumanın ve sahiplenmenin önemine vurgu yapılarak, “Karaman’da bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi veteriner hekimleri ve alanında uzman personelleriyle hayvanlara yönelik sahiplendirme çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi olarak resmi sitemizden başlattığımız online başvuru ile sevimli dostlarımızı sahiplendirme olanağı sunuyoruz. Değerli hayvan dostlarını sıcak bir yuva temennisiyle sahiplenmeye davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.