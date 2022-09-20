Sakarya'da hayata döndüren müdahale... Kamera her anı kaydetti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin personelleri ve yolcuların çabası bir kişiyi hayata bağladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi çalışanları vatandaşların en zor anında yanında olduğunu ve insan hayatına öncelik gösterdiğini güzel bir örnekle daha gösterdi.

Sakarya'da durakta kalp krizi geçirdiği fark edilince otobüse taşınan 80 yaşındaki kadın ilk müdahale sırasında yardım edenlere sarılarak hayata sımsıkı tutundu. Hastaneye yetiştirilen hasta, ameliyata alındıktan sonra yaşam savaşını kazanırken olayın her anı araç kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre Adapazarı şehir merkezindeki Yazlık-Maltepe arasında yolcu taşıyan İbrahim Pehlivan yönetimindeki 9-A numaralı belediye otobüsü, Gar Meydanı’nda yolcu almak için durakladı. Otobüs durağında 80 yaşlarındaki kadın yere yığıldı. Bilinci kapanan kadının kalp krizi geçirdiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu şoföre bildirdi. Bu sırada şoförle birlikte olay yerinde bulunan belediyenin temizlik personeli, yolcuların da yardımıyla yaşlı kadını araca taşıdı.

https://youtu.be/PYX4CRoukDQ

Baygın halde olan kadına araçta belediye çalışanları ve yolcular müdahale etti. Şoför güzergâhını değiştirerek hastayı hastaneye yetiştirmek için büyük bir çaba ortaya koydu.

Yaşlı kadın ise müdahale eden kişilere sarılarak hayata sımsıkı tutundu. Kornalar ve ikaz ışığı eşliğinde hastane yolunu dakikalar içinde tamamlayan sürücü, hastayı en hızlı şekilde acil servise ulaştırdı. Hastaneye taşınan ve acil operasyona alınan kadın yaşam savaşını kazandı. Yaşanan olayın her anını araç kamerası kaydetti.