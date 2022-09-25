Sakarya'da 'güvenli pedallar' şehir merkezine döndü

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve KAVŞAK Ağı çalışmaları kapsamında sağlanan mikro-hibe programı çerçevesinde şehrimizde gerçekleştirilen ‘Şeridi Paylaş Güvenle Ulaş’ projesi faaliyetlerini tamamladı. ‘Hep Beraber Pedallıyoruz’ etkinliğinde katılımcılar şehir merkezinde pedal çevirdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği, Sakarya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ortaklığında gerçekleştirilen ve AB tarafından hibe almaya hak kazanan ‘Şeridi Paylaş, Güvenle Ulaş’ projesi kapsamında ‘Hep Beraber Pedallıyoruz’ etkinliği gerçekleştirildi.

Katılımcılar günün erken saatlerinde şehir merkezinde pedal çevirdi.

75 bisikletlinin tamamına proje kapsamında reflektörlü yelek ve şerit dağıtıldı. Ayrıca katılımcılar arasında çekilen kura ile 15 adet kask hediye edildi.

Bisikletli ulaşımın yaygın ve güvenilir olmasını amaçlayan projenin koordinatörü Öğr. Gör. Koray Cantez, bisiklet kullanıcılarının görünür olmasının kazaları azalttığını ifade etti.Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve KAVŞAK ağı tarafından desteklenen ‘Şeridi Paylaş Güvenle Ulaş’projesinin başarıyla tamamlandığını söyleyenStrateji Geliştirme Dairesi Başkanı Veysel Çıplak, şehrin bisiklet kültürüne marka değer katmak için çeşitli proje çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak, ‘Hep Beraber Pedallıyoruz’ etkinliğinde katılımcılarla birlikte pedal çevirdi. Ak, “Bisiklet şehri Sakarya’mızda bisiklet kültürünün gelişmesi, bisikletlilere yönelik farkındalığın artması için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bisiklet kullanımını teşvik edecek adımlar atıyor, ihtiyaçları tespit edip gerekli planlamaları yapıyoruz” dedi.

Sakarya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yusuf İlkhun ve durak temsilcilerinin destekleriyle dolmuş şoförleri bisiklete binmiş, ayrıca bisikletle ilgili yasal düzenlemeler ve bisikletli hakları konusunda bilgilendirme yapılmıştı.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleştirilen empati eğitiminde bisiklet kullanıcılarına kör nokta, fren mesafesi ve araçların manevra kabiliyeti hakkında bilgilendirmeler yapılarak bisiklet sürüşlerinde ekipman kullanımı ve görünür olmanın önemi hakkında eğitimler sunulmuştu.