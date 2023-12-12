Sakarya'da Göl Mahallesi'ne yeni içme suyu hattı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca Göl Mahallesi’nde yaşanan su sorunlarına kesin ve kalıcı çözüm olmak için bölgede başladığı 4 bin metrelik hat çalışmasının sonuna geldi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin muhtelif noktasında sürdürdüğü çalışmalar ile güçlü altyapı ağını her geçen gün genişletmeye devam ediyor. Sapanca Göl Mahallesi’nde özellikle yaz aylarında yaşanan su sorunları 4 bin metrelik hat ile çözüme kavuşacak. Çalışmaların aralıksız şekilde sürdürülmesi sayesinde 4 bin metrelik hattın 3 bin 700 metrelik kısmı kısa sürede tamamlandı. Hattın son 300 metresinde devam eden çalışmalar ise önümüzdeki günlerde son bulacak.

Yeni başlayan çalışmalarla ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada ise, “ Göl Mahallesi’nin su sorunlarına yeni içme suyu hattımız ile çözüm olacağız. 4 bin metrelik hat ile Hacımercan İçme Suyu Arıtma Tesisi’nden gelen kaliteli içme suyunu vatandaşlarımızın musluklarına güvenle taşıyacağız. Yeni nesil hat sayesinde kayıp ve kaçak gibi sorunlar da yaşanmayacak. Önümüzdeki günlerde tamamlayacağımız çalışmaların sonucunda 4 bin metrelik yeni hattı bölge halkının kullanımına sunacağız” ifadeleri kullanıldı.