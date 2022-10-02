Sakarya'da 'Geleneksel Sanatlar'da yeni dönem başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde yeni dönem kayıtları 3 Ekim Pazartesi günü başlıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde salgın tedbirleri dolayısıyla ara verilen eğitimler başlıyor. Yeni dönem eğitimleri için 3 Ekim Pazartesi günü kayıtlar alınmaya başlanacak.

Hat, Küfi, Sülüs-Nesih, Ahşap Oyma, Sedef Kakma, Çamur Şekillendirme, Ebru, Cilt, Çini, Tezhip, Katı, Minyatür gibi 12 farklı branşın yer aldığı eğitimlerde alanında uzman, akademisyen ve sanatçılar kursiyerlerle buluşacak. Kayıtlar 14 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek. Eğitimlere katılmak isteyenler Sakarya Sanat Galerisi’ne bizzat gelerek kayıt yaptırabilecek.

KAYITLAR BAŞLIYOR

Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde başlayacak yeni dönem eğitimlerine geleneksel sanatlarda ileri düzey eğitim almak isteyen herkesin katılabileceği ifade edilerek, “Kadim medeniyetimizin en önemli sanat alanlarında yeni sanatçılar yetiştirmek, alanında uzman akademisyen ve sanatçılar eşliğinde derinlemesine bir çalışma gerçekleştirmek ve şehrimizde geleneksel sanatlara olan ilgiyi karşılıksız bırakmamak için eğitimlerimize başlıyoruz. 3 Ekim Pazartesi günü kayıtlarımız başlayacak ve 14 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek. Ayrıntılı bilgi için 444 40 54 (dahili 3434) ve 274 21 91 numaralı telefondan ulaşılabilir” denildi.